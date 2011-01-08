Эндрю О'Брайн
№5
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 15:45
Арсенал
1 : 1
Лидс
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
1
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала