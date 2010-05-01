Нванкво Кану
№27
Нападающий
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Команда
Портсмут
Возраст
44
Рост
196
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
Портсмут
3 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Вулверхэмптон
1
был в запасе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
Портсмут
1 : 2
Астон Вилла
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Портсмут
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Портсмут
0 : 0
Блэкберн
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Портсмут
0
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Портсмут
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
Портсмут
0 : 5
Челси
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Портсмут
0
Челси
5
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
89'
89'
89'
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
89'
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
15.03.2010 15 марта 2010 пн 23:00
Ливерпуль
4 : 1
Портсмут
15.03.2010 15 марта 2010 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4
Портсмут
1
был в запасе
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
Портсмут
1 : 2
Бирмингем Сити
90'
90'
90'
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
90'
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 20:30
Портсмут
1 : 2
Сток Сити
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 20:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Портсмут
1
Сток Сити
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
Портсмут
1 : 1
Сандерленд
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Портсмут
1
Сандерленд
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
30.12.2009 30 дек. 2009 ср 22:45
Портсмут
1 : 4
Арсенал
30.12.2009 30 дек. 2009 ср 22:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Портсмут
1
Арсенал
4
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 16:00
Вест Хэм
2 : 0
Портсмут
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 16:00
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2
Портсмут
0
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 15:45
Портсмут
2 : 0
Ливерпуль
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 15:45
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Портсмут
2
Ливерпуль
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Сандерленд
1 : 1
Портсмут
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1
Портсмут
1
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 15:45
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Портсмут
1 : 4
Манчестер Юнайтед
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
1
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Сток Сити
1 : 0
Портсмут
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Сток Сити
1
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:00
Блэкберн
3 : 1
Портсмут
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Блэкберн
3
Портсмут
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Портсмут
4 : 0
Уиган Атлетик
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Портсмут
4
Уиган Атлетик
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур