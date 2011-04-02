Сол Кэмпбелл
№5
Защитник
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Команда
Возраст
46
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
Сток Сити
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сток Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Болтон
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Болтон
1
был в запасе
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 22:45
Бирмингем Сити
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 22:45
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Блэкберн
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкберн
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
4 : 4
Арсенал
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
4
Арсенал
4
был в запасе
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Тоттенхэм
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Ливерпуль
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 16:30
Вест Бромвич
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
85'
85'
85'
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вест Бромвич
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Челси
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 18:00
Болтон
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Болтон
5
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Блэкберн
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Блэкберн
2
был в запасе
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 16:30
Арсенал
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Арсенал
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 15:30
минуты: 36' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 36' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 17:00
Эвертон
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Блэкпул
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Блэкпул
2
был в запасе