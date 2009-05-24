Линвой Примус
№2
Защитник
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Команда
Возраст
47
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Портсмут
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Уиган Атлетик
1
Портсмут
0
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Портсмут
0 : 3
Арсенал
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Портсмут
0
Арсенал
3
был в запасе