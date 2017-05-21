Ли Каттермол
№6
Полузащитник
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Команда
Сандерленд
Возраст
33
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Челси
5 : 1
Сандерленд
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
5
Сандерленд
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2017 16 мая 2017 вт 21:45
Арсенал
2 : 0
Сандерленд
74'
74'
74'
16.05.2017 16 мая 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Мидлсбро
1 : 0
Сандерленд
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Сандерленд
2 : 2
Вест Хэм
1'
1'
1'
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сандерленд
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 15:30
Сандерленд
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 15:30
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
Лестер Сити
2 : 0
Сандерленд
35'
35'
35'
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лестер Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Уотфорд
1 : 0
Сандерленд
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Уотфорд
1
Сандерленд
0
был в запасе
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
Сандерленд
2 : 3
Кристал Пэлас
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сандерленд
2
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:30
Тоттенхэм
1 : 0
Сандерленд
62'
62'
62'
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур