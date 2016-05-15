Марк Шварцер
№32
Вратарь
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Команда
Возраст
48
Рост
194
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Челси
1 : 1
Лестер Сити
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
1
Лестер Сити
1
был в запасе
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:30
Лестер Сити
3 : 1
Эвертон
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Лестер Сити
3
Эвертон
1
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:05
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Лестер Сити
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
1
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:15
Лестер Сити
4 : 0
Суонси
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лестер Сити
4
Суонси
0
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Вест Хэм
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Лестер Сити
2
Вест Хэм
2
был в запасе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 15:30
Сандерленд
0 : 2
Лестер Сити
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сандерленд
0
Лестер Сити
2
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 15:30
Лестер Сити
1 : 0
Саутгемптон
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер Сити
1
Саутгемптон
0
был в запасе
19.03.2016 19 марта 2016 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Лестер Сити
19.03.2016 19 марта 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
0
Лестер Сити
1
был в запасе
14.03.2016 14 марта 2016 пн 23:00
Лестер Сити
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.03.2016 14 марта 2016 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:30
Уотфорд
0 : 1
Лестер Сити
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Уотфорд
0
Лестер Сити
1
был в запасе
01.03.2016 01 марта 2016 вт 22:45
Лестер Сити
2 : 2
Вест Бромвич
01.03.2016 01 марта 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 0
Норвич Сити
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Лестер Сити
1
Норвич Сити
0
был в запасе
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 15:00
Арсенал
2 : 1
Лестер Сити
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
2
Лестер Сити
1
был в запасе
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 15:45
Манчестер Сити
1 : 3
Лестер Сити
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1
Лестер Сити
3
был в запасе
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Лестер Сити
2 : 0
Ливерпуль
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
2
Ливерпуль
0
был в запасе
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
Лестер Сити
3 : 0
Сток Сити
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лестер Сити
3
Сток Сити
0
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:30
Астон Вилла
1 : 1
Лестер Сити
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
1
был в запасе
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Лестер Сити
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
1
был в запасе
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
Лестер Сити
0 : 0
Борнмут
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лестер Сити
0
Борнмут
0
был в запасе
29.12.2015 29 дек. 2015 вт 22:45
Лестер Сити
0 : 0
Манчестер Сити
29.12.2015 29 дек. 2015 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
0
был в запасе