Виктор Аничебе
№28
Нападающий
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Команда
Сандерленд
Возраст
33
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2017 13 мая 2017 сб 17:00
Сандерленд
0 : 2
Суонси
13.05.2017 13 мая 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 37'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сандерленд
0
Суонси
2
минуты: 1' - 37' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Халл Сити
0 : 2
Сандерленд
89'
89'
89'
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
Сандерленд
0 : 1
Борнмут
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0
Борнмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Мидлсбро
1 : 0
Сандерленд
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Сандерленд
2 : 2
Вест Хэм
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сандерленд
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 15:30
Сандерленд
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
Лестер Сити
2 : 0
Сандерленд
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лестер Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 0
Сандерленд
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Бромвич
2
Сандерленд
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
Бернли
4 : 1
Сандерленд
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
4
Сандерленд
1
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Юнайтед
3
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
Сандерленд
1 : 0
Уотфорд
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сандерленд
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
Суонси
3 : 0
Сандерленд
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Суонси
3
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
Сандерленд
2 : 1
Лестер Сити
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сандерленд
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 0
Сандерленд
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Сандерленд
3 : 0
Халл Сити
62', 84'
62', 84'
62', 84'
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
62', 84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:00
Борнмут
1 : 2
Сандерленд
33'
70'
33'
70'
33'
70'
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:00
33'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 14:30
Сандерленд
1 : 4
Арсенал
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1
Арсенал
4
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Сток Сити
2 : 0
Сандерленд
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сток Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
Сандерленд
2 : 3
Кристал Пэлас
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сандерленд
2
Кристал Пэлас
3
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур