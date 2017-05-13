Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Виктор Аничебе
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Сандерленд
Возраст
33
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
Сандерленд
0 : 2
Суонси
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 37'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сандерленд
0
Суонси
2
минуты: 1' - 37' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Халл Сити
0 : 2
Сандерленд
89'
89'
89'
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
Сандерленд
0 : 1
Борнмут
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0
Борнмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
21:45
Мидлсбро
1 : 0
Сандерленд
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
Сандерленд
2 : 2
Вест Хэм
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сандерленд
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
15:30
Сандерленд
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
Лестер Сити
2 : 0
Сандерленд
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лестер Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 0
Сандерленд
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Бромвич
2
Сандерленд
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
Бернли
4 : 1
Сандерленд
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
4
Сандерленд
1
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Юнайтед
3
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
Сандерленд
1 : 0
Уотфорд
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сандерленд
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
Суонси
3 : 0
Сандерленд
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Суонси
3
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
Сандерленд
2 : 1
Лестер Сити
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сандерленд
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Сандерленд
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Сандерленд
3 : 0
Халл Сити
62', 84'
62', 84'
62', 84'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
62', 84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:00
Борнмут
1 : 2
Сандерленд
33'
70'
33'
70'
33'
70'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:00
33'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
14:30
Сандерленд
1 : 4
Арсенал
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1
Арсенал
4
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Сток Сити
2 : 0
Сандерленд
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сток Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
Сандерленд
2 : 3
Кристал Пэлас
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сандерленд
2
Кристал Пэлас
3
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур