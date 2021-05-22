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Адриен Силва
№5
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Возраст
32
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Сампдория
3 : 0
Парма
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3
Парма
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:00
Интер
5 : 1
Сампдория
69'
69'
69'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
45'
45'
45'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:45
45'
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Рома
0
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
21:45
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1
Сампдория
0
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Кротоне
0 : 1
Сампдория
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Сампдория
3 : 1
Верона
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
3
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
45'
59'
45'
59'
45'
59'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
35'
35'
35'
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
6'
6'
6'
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Интер
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 37' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2
Сассуоло
3
минуты: 37' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
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