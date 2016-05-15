Леон Осман
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Эвертон
3 : 0
Норвич Сити
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
3
Норвич Сити
0
был в запасе
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:30
Лестер Сити
3 : 1
Эвертон
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Лестер Сити
3
Эвертон
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 17:00
Эвертон
2 : 1
Борнмут
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2
Борнмут
1
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 22:00
Ливерпуль
4 : 0
Эвертон
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
4
Эвертон
0
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
19.03.2016 19 марта 2016 сб 15:45
Эвертон
0 : 2
Арсенал
19.03.2016 19 марта 2016 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Эвертон
0
Арсенал
2
был в запасе
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
Эвертон
2 : 3
Вест Хэм
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
3
был в запасе
01.03.2016 01 марта 2016 вт 22:45
Астон Вилла
1 : 3
Эвертон
01.03.2016 01 марта 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
1
Эвертон
3
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 18:00
Эвертон
0 : 1
Вест Бромвич
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
0
Вест Бромвич
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Сток Сити
0 : 3
Эвертон
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
0
Эвертон
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Эвертон
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 16:30
Эвертон
1 : 2
Суонси
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Эвертон
1
Суонси
2
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Челси
3 : 3
Эвертон
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
3
Эвертон
3
был в запасе
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 22:45
Манчестер Сити
0 : 0
Эвертон
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 22:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 19:00
Эвертон
1 : 1
Тоттенхэм
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 18:00
Эвертон
3 : 4
Сток Сити
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Эвертон
3
Сток Сити
4
был в запасе
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 20:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
Эвертон
2 : 3
Лестер Сити
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
2
Лестер Сити
3
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 15:45
Норвич Сити
1 : 1
Эвертон
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Эвертон
1
был в запасе
07.12.2015 07 дек. 2015 пн 23:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
07.12.2015 07 дек. 2015 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе