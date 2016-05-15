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Коронавирус
Леон Осман
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Эвертон
3 : 0
Норвич Сити
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
3
Норвич Сити
0
был в запасе
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
Лестер Сити
3 : 1
Эвертон
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Лестер Сити
3
Эвертон
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
17:00
Эвертон
2 : 1
Борнмут
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2
Борнмут
1
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
22:00
Ливерпуль
4 : 0
Эвертон
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
4
Эвертон
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
19.03.2016
19 марта 2016
сб
15:45
Эвертон
0 : 2
Арсенал
19.03.2016
19 марта 2016
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Эвертон
0
Арсенал
2
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
18:00
Эвертон
2 : 3
Вест Хэм
05.03.2016
05 марта 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
3
был в запасе
01.03.2016
01 марта 2016
вт
22:45
Астон Вилла
1 : 3
Эвертон
01.03.2016
01 марта 2016
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
1
Эвертон
3
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
Эвертон
0 : 1
Вест Бромвич
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
0
Вест Бромвич
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
Сток Сити
0 : 3
Эвертон
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
0
Эвертон
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Эвертон
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:30
Эвертон
1 : 2
Суонси
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Эвертон
1
Суонси
2
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
Челси
3 : 3
Эвертон
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
3
Эвертон
3
был в запасе
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
22:45
Манчестер Сити
0 : 0
Эвертон
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
19:00
Эвертон
1 : 1
Тоттенхэм
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
Эвертон
3 : 4
Сток Сити
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Эвертон
3
Сток Сити
4
был в запасе
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
20:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Эвертон
2 : 3
Лестер Сити
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
2
Лестер Сити
3
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
15:45
Норвич Сити
1 : 1
Эвертон
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Эвертон
1
был в запасе
07.12.2015
07 дек. 2015
пн
23:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
07.12.2015
07 дек. 2015
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
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