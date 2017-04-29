Стивен Пиенаар
№20
Полузащитник
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Команда
Сандерленд
Возраст
39
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
Сандерленд
0 : 1
Борнмут
46'
46'
46'
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 55'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0
Борнмут
1
минуты: 1' - 55' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Мидлсбро
1 : 0
Сандерленд
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
0
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Сандерленд
2 : 2
Вест Хэм
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сандерленд
2
Вест Хэм
2
был в запасе
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 15:30
Сандерленд
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
Сандерленд
0 : 4
Саутгемптон
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сандерленд
0
Саутгемптон
4
минуты: 45' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 4
Сандерленд
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Сандерленд
4
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Сандерленд
0 : 0
Тоттенхэм
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сандерленд
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
Бернли
4 : 1
Сандерленд
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
4
Сандерленд
1
минуты: 45' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
Суонси
3 : 0
Сандерленд
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Суонси
3
Сандерленд
0
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
Сандерленд
2 : 1
Лестер Сити
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сандерленд
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 0
Сандерленд
70'
70'
70'
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:00
Борнмут
1 : 2
Сандерленд
43'
59'
43'
59'
43'
59'
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 14:30
Сандерленд
1 : 4
Арсенал
41'
41'
41'
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 14:30
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
40'
40'
40'
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Сток Сити
2 : 0
Сандерленд
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сток Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
Сандерленд
2 : 3
Кристал Пэлас
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 15'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сандерленд
2
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 15' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:30
Тоттенхэм
1 : 0
Сандерленд
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:30
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 1
Сандерленд
65'
65'
65'
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Саутгемптон
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
Сандерленд
1 : 2
Мидлсбро
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
минуты: 37' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1
Мидлсбро
2
минуты: 37' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур