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Фил Невилл
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.05.2013
05 мая 2013
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 0
Эвертон
05.05.2013
05 мая 2013
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
0
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Сандерленд
1 : 0
Эвертон
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
1
Эвертон
0
был в запасе
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:45
Арсенал
0 : 0
Эвертон
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
0
Эвертон
0
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
15:45
Эвертон
2 : 0
Манчестер Сити
16.03.2013
16 марта 2013
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2
Манчестер Сити
0
был в запасе
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Эвертон
3 : 1
Рединг
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
3
Рединг
1
был в запасе
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 1
Эвертон
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Норвич Сити
2
Эвертон
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Эвертон
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Эвертон
3 : 3
Астон Вилла
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
3
Астон Вилла
3
был в запасе
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
Эвертон
2 : 1
Вест Бромвич
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
22:59
Саутгемптон
0 : 0
Эвертон
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Саутгемптон
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Эвертон
0 : 0
Суонси
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
0
Суонси
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:59
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Эвертон
2 : 1
Уиган Атлетик
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Эвертон
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
Эвертон
2 : 1
Сандерленд
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Эвертон
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
18:00
Фулхэм
2 : 2
Эвертон
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
2
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
16:30
Эвертон
2 : 2
Ливерпуль
45'
45'
45'
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Эвертон
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Эвертон
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
17:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Эвертон
75'
75'
75'
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Уиган Атлетик
2
Эвертон
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
Эвертон
3 : 1
Саутгемптон
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Эвертон
3
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
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