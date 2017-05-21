Джолеон Лескотт
№15
Защитник
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Команда
Сандерленд
Возраст
38
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Челси
5 : 1
Сандерленд
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
5
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2017 16 мая 2017 вт 21:45
Арсенал
2 : 0
Сандерленд
16.05.2017 16 мая 2017 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2
Сандерленд
0
был в запасе
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
Сандерленд
0 : 1
Борнмут
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0
Борнмут
1
был в запасе
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Мидлсбро
1 : 0
Сандерленд
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
0
был в запасе
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
Сандерленд
0 : 0
Бернли
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Сандерленд
0
Бернли
0
был в запасе
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:00
Эвертон
2 : 0
Сандерленд
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
2
Сандерленд
0
был в запасе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
Сандерленд
0 : 4
Саутгемптон
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сандерленд
0
Саутгемптон
4
был в запасе
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 4
Сандерленд
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Сандерленд
4
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Сандерленд
0 : 0
Тоттенхэм
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сандерленд
0
Тоттенхэм
0
был в запасе