Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лейтон Бэйнс
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Эвертон
Возраст
36
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Эвертон
1 : 3
Борнмут
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1
Борнмут
3
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
1
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
14:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Эвертон
12.07.2020
12 июля 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
3
Эвертон
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
06.07.2020
06 июля 2020
пн
22:00
Тоттенхэм
1 : 0
Эвертон
06.07.2020
06 июля 2020
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1
Эвертон
0
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Эвертон
2 : 1
Лестер Сити
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Лестер Сити
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Норвич Сити
0 : 1
Эвертон
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Норвич Сити
0
Эвертон
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.06.2020
21 июня 2020
вс
21:00
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
21.06.2020
21 июня 2020
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
0
Ливерпуль
0
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Челси
4 : 0
Эвертон
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Челси
4
Эвертон
0
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Эвертон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
15:30
Эвертон
3 : 1
Кристал Пэлас
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Уотфорд
2 : 3
Эвертон
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Уотфорд
2
Эвертон
3
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Эвертон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Эвертон
1 : 0
Брайтон & Хов
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Эвертон
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
2
Эвертон
1
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Эвертон
1 : 0
Бернли
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Эвертон
1
Бернли
0
был в запасе
Показать все игры