Ян Тернер
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Эвертон
1 : 0
Портсмут
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1
Портсмут
0
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
Сток Сити
0 : 0
Эвертон
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
0
Эвертон
0
был в запасе
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
Эвертон
2 : 1
Фулхэм
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2
Фулхэм
1
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
Блэкберн
2 : 3
Эвертон
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Блэкберн
2
Эвертон
3
был в запасе
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:45
Астон Вилла
2 : 2
Эвертон
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
2
Эвертон
2
был в запасе
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
2
был в запасе