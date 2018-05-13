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Дин Уайтхэд
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Арсенал
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Арсенал
1
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Бромвич
1
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Хаддерсфилд Таун
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Саутгемптон
1
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
Уотфорд
1 : 4
Хаддерсфилд Таун
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уотфорд
1
Хаддерсфилд Таун
4
был в запасе
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
23:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
Челси
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Челси
3
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
Брайтон & Хов
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
22:45
Арсенал
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
5
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Борнмут
4 : 0
Хаддерсфилд Таун
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Борнмут
4
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:30
Хаддерсфилд Таун
0 : 4
Тоттенхэм
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Тоттенхэм
4
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
Бернли
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе