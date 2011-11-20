Дачиан Варга
№40
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 13:00
Динамо
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
68'
68'
68'
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 13:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Динамо
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Зенит
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:15
Краснодар
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
45'
45'
45'
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Краснодар
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Крылья Советов
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 11:30
Амкар
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Амкар
3
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
ЦСКА
47'
47'
47'
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 19:45
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Анжи
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Локомотив
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
5 : 0
Волга
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
5
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Ростов
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
26.06.2011 26 июня 2011 вс 17:45
Рубин
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
27'
27'
27'
26.06.2011 26 июня 2011 вс 17:45
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
18.06.2011 18 июня 2011 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Краснодар
75'
75'
75'
18.06.2011 18 июня 2011 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011 10 июня 2011 пт 17:45
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Амкар
70'
70'
70'
10.06.2011 10 июня 2011 пт 17:45
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Амкар
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.05.2011 29 мая 2011 вс 18:00
ЦСКА
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
29.05.2011 29 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
ЦСКА
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
20.05.2011 20 мая 2011 пт 17:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Спартак-Нальчик
20.05.2011 20 мая 2011 пт 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:30
Анжи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Анжи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 13:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ахмат
19'
19'
19'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 13:00
19'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур