Киран Ричардсон
№15
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
65'
65'
65'
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Борнмут
2
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:05
Астон Вилла
0 : 6
Ливерпуль
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
0
Ливерпуль
6
был в запасе
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Астон Вилла
2 : 0
Норвич Сити
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
2
Норвич Сити
0
был в запасе
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Вест Хэм
2 : 0
Астон Вилла
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:30
Астон Вилла
1 : 1
Лестер Сити
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
1
был в запасе
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:45
Астон Вилла
1 : 0
Кристал Пэлас
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
Сандерленд
3 : 1
Астон Вилла
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сандерленд
3
Астон Вилла
1
был в запасе
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 18:00
Норвич Сити
2 : 0
Астон Вилла
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Норвич Сити
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Вест Хэм
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
1
был в запасе
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
был в запасе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 1
Астон Вилла
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Саутгемптон
1
Астон Вилла
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 18:00
Астон Вилла
2 : 3
Уотфорд
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Астон Вилла
2
Уотфорд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Эвертон
4 : 0
Астон Вилла
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Эвертон
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 16:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Сити
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 23:00
Тоттенхэм
3 : 1
Астон Вилла
67'
67'
67'
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Суонси
77'
77'
77'
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Астон Вилла
1
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Челси
2 : 0
Астон Вилла
62'
62'
62'
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 1
Сток Сити
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
0
Сток Сити
1
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:00
Лестер Сити
3 : 2
Астон Вилла
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лестер Сити
3
Астон Вилла
2
был в запасе