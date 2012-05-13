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Мартон Фулоп
№13
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Арсенал
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Бромвич
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Болтон
2 : 2
Вест Бромвич
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Болтон
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Астон Вилла
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
0
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
Ливерпуль
0 : 1
Вест Бромвич
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Вест Бромвич
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Челси
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
1
Челси
0
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Сандерленд
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Бромвич
4
Сандерленд
0
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Суонси
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Суонси
2
был в запасе
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Сток Сити
1 : 2
Вест Бромвич
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Сток Сити
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Норвич Сити
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1
Норвич Сити
2
был в запасе
03.01.2012
03 янв. 2012
вт
22:45
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Бромвич
03.01.2012
03 янв. 2012
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
01.01.2012
01 янв. 2012
вс
15:30
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
01.01.2012
01 янв. 2012
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
был в запасе
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
Вест Бромвич
0 : 0
Манчестер Сити
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
Вест Бромвич
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
3
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
Блэкберн
1 : 2
Вест Бромвич
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкберн
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Уиган Атлетик
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
2
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Вест Бромвич
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 3
Тоттенхэм
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Бромвич
1
Тоттенхэм
3
был в запасе
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