Расселл Андерсон
№12
Защитник
Подписаться
Команда
Абердин
Возраст
42
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Блэкберн
2 : 2
Сандерленд
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Блэкберн
2
Сандерленд
2
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Сандерленд
1 : 1
Портсмут
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1
Портсмут
1
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Сандерленд
5 : 2
Вулверхэмптон
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сандерленд
5
Вулверхэмптон
2
был в запасе