Крейг Гордон №12 Вратарь Подписаться

Команда Селтик

Возраст 38

Рост 193

Вес 88

В середине 2000-х получил похвалу от Буффона, который назвал его лучшим вратарем Шотландии и сказал, что у него большое будущее.