Крейг Гордон
№12
Вратарь
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Команда
Селтик
Возраст
38
Рост
193
Вес
88
В середине 2000-х получил похвалу от Буффона, который назвал его лучшим вратарем Шотландии и сказал, что у него большое будущее.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
Нидерланды
2 : 2
Шотландия
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
2
Шотландия
2
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь