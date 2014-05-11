Энрике Илариу
№40
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
189
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Кардифф
1 : 2
Челси
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Кардифф
1
Челси
2
был в запасе
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Челси
0 : 0
Норвич Сити
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Челси
0
Норвич Сити
0
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:05
Ливерпуль
0 : 2
Челси
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ливерпуль
0
Челси
2
был в запасе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:30
Челси
1 : 2
Сандерленд
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
1
Сандерленд
2
был в запасе
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Челси
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Кристал Пэлас
1
Челси
0
был в запасе