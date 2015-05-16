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Шон Райт-Филлипс
№98
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
168
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
15:30
Манчестер Сити
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
10.05.2015
10 мая 2015
вс
15:30
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
15:45
Кристал Пэлас
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
14.03.2015
14 марта 2015
сб
15:45
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кристал Пэлас
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Тоттенхэм
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Арсенал
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Арсенал
2
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
Сандерленд
0 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
минуты: 52' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 52' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Кристал Пэлас
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
20:30
Арсенал
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
Эвертон
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Лестер Сити
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Лестер Сити
2
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Челси
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Челси
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
Тоттенхэм
4 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Тоттенхэм
4
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе