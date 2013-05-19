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Паулу Феррейра
№19
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Челси
2 : 1
Эвертон
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
2
Эвертон
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Челси
05.05.2013
05 мая 2013
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0
Челси
1
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Челси
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
2
Челси
2
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:00
Челси
2 : 1
Сандерленд
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Челси
2
Сандерленд
1
был в запасе
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Челси
4 : 1
Уиган Атлетик
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Челси
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Челси
2
был в запасе
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
Рединг
2 : 2
Челси
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Рединг
2
Челси
2
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
16:30
Челси
2 : 1
Арсенал
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
2
Арсенал
1
был в запасе
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
22:45
Челси
2 : 2
Саутгемптон
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Челси
2
Саутгемптон
2
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Сток Сити
0 : 4
Челси
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Сток Сити
0
Челси
4
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
Челси
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
16:30
Эвертон
1 : 2
Челси
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1
Челси
2
был в запасе
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Норвич Сити
0 : 1
Челси
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Норвич Сити
0
Челси
1
был в запасе
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
Челси
8 : 0
Астон Вилла
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
8
Астон Вилла
0
был в запасе
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
Сандерленд
1 : 3
Челси
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1
Челси
3
был в запасе
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
15:45
Вест Хэм
3 : 1
Челси
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Хэм
3
Челси
1
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
Челси
0 : 0
Фулхэм
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Челси
0
Фулхэм
0
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
19:00
Челси
0 : 0
Манчестер Сити
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Челси
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
19:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Челси
1
Ливерпуль
1
был в запасе
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
18:00
Суонси
1 : 1
Челси
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Суонси
1
Челси
1
был в запасе
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