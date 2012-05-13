Уэйн Бридж
№3
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Сандерленд
0 : 1
Манчестер Юнайтед
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Фулхэм
2 : 1
Сандерленд
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Фулхэм
2
Сандерленд
1
был в запасе
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Сандерленд
2 : 2
Болтон
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
2
Болтон
2
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 0
Сандерленд
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Астон Вилла
0
Сандерленд
0
был в запасе
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
Сандерленд
0 : 0
Вулверхэмптон
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
Эвертон
4 : 0
Сандерленд
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Эвертон
4
Сандерленд
0
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 14:45
Сандерленд
0 : 0
Тоттенхэм
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сандерленд
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Сандерленд
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
45'
45'
45'
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
20.03.2012 20 марта 2012 вт 22:59
Блэкберн
2 : 0
Сандерленд
20.03.2012 20 марта 2012 вт 22:59
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Блэкберн
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
Сандерленд
1 : 0
Ливерпуль
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 15:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Сандерленд
04.03.2012 04 марта 2012 вс 15:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Сандерленд
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Сандерленд
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Бромвич
4
Сандерленд
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
Сток Сити
0 : 1
Сандерленд
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
0
Сандерленд
1
был в запасе
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
Сандерленд
3 : 0
Норвич Сити
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
3
Норвич Сити
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур