Флоран Малуда
№13
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Трабзонспор
0 : 2
Ювентус
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Трабзонспор
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала