Димитар Рангелов
№9
Нападающий
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Команда
Коньяспор
Возраст
38
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 21:45
Энерги
1 : 3
Бавария
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Энерги
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала