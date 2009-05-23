Яйи Шао
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Энерги
3 : 0
Байер
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Энерги
3
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Штутгарт
2 : 0
Энерги
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Энерги
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
Энерги
0 : 1
Боруссия
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Энерги
0
Боруссия
1
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
17.04.2009 17 апр. 2009 пт 21:30
Шальке-04
4 : 0
Энерги
17.04.2009 17 апр. 2009 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
4
Энерги
0
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
Энерги
2 : 1
Арминия
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Энерги
2
Арминия
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Энерги
2 : 1
Вердер
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Энерги
2
Вердер
1
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
Байер
1 : 1
Энерги
90'
90'
90'
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
90'
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1
Энерги
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
Бавария
4 : 1
Энерги
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4
Энерги
1
был в запасе