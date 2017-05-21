Герхард Треммель
№25
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
190
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Суонси
2 : 1
Вест Бромвич
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Суонси
2
Вест Бромвич
1
был в запасе