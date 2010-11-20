Горан Мазнов
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Сибирь
0
Томь
1
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 16:15
Анжи
1 : 0
Томь
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 16:15
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Анжи
1
Томь
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2
Сатурн
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:30
Ахмат
1 : 0
Томь
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Томь
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 12:30
Томь
0 : 3
ЦСКА
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 12:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Томь
0
ЦСКА
3
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 13:00
Томь
1 : 1
Локомотив
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Локомотив
1
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 14:15
Зенит
2 : 0
Томь
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 14:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 12:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Томь
1
Динамо
0
был в запасе
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 15:00
Спартак
4 : 2
Томь
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
4
Томь
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 12:45
Томь
1 : 1
Крылья Советов
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 12:45
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
1
Крылья Советов
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
3
Сибирь
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
24.07.2010 24 июля 2010 сб 17:45
Алания
2 : 1
Томь
24.07.2010 24 июля 2010 сб 17:45
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Алания
2
Томь
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
18.07.2010 18 июля 2010 вс 15:00
Томь
1 : 4
Анжи
18.07.2010 18 июля 2010 вс 15:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Томь
1
Анжи
4
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.07.2010 10 июля 2010 сб 17:15
Амкар
2 : 1
Томь
10.07.2010 10 июля 2010 сб 17:15
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Амкар
2
Томь
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:30
Локомотив
2 : 1
Томь
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:30
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Локомотив
2
Томь
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 10:30
Томь
0 : 0
Зенит
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 10:30
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
0
Зенит
0
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:30
Динамо
0 : 0
Томь
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо
0
Томь
0
был в запасе
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 10:30
Томь
2 : 2
Спартак
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 10:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
2
Спартак
2
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 13:30
Крылья Советов
2 : 3
Томь
27.03.2010 27 марта 2010 сб 13:30
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Крылья Советов
2
Томь
3
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
22.03.2010 22 марта 2010 пн 15:00
Томь
0 : 1
Рубин
22.03.2010 22 марта 2010 пн 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Томь
0
Рубин
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур