Предраг Сикимич
№81
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Луч
1
Урал
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 16:30
Урал
0 : 0
Динамо
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 16:30
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Урал
0
Динамо
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 15:00
Сибирь
0 : 0
Урал
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
Сибирь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:30
Урал
3 : 2
Торпедо
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
Урал
3
Торпедо
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:00
Мордовия
4 : 2
Урал
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Мордовия
4
Урал
2
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 19:00
Балтика
2 : 2
Урал
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
Балтика
2
Урал
2
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Урал
5
Химки
2
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Урал
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
24.06.2011 24 июня 2011 пт 16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
21'
21'
21'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 16:00
21'
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
17.06.2011 17 июня 2011 пт 18:00
Динамо
0 : 0
Урал
17.06.2011 17 июня 2011 пт 18:00
минуты: 31' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
Динамо
0
Урал
0
минуты: 31' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
07.06.2011 07 июня 2011 вт 16:00
Урал
3 : 2
Сибирь
07.06.2011 07 июня 2011 вт 16:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Урал
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
25.05.2011 25 мая 2011 ср 17:30
Торпедо
1 : 0
Урал
25.05.2011 25 мая 2011 ср 17:30
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
Торпедо
1
Урал
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 14:00
Урал
0 : 0
Мордовия
15.05.2011 15 мая 2011 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Урал
0
Мордовия
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
Волгарь
0 : 3
Урал
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Волгарь
0
Урал
3
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Урал
3 : 0
Балтика
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Урал
3
Балтика
0
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур