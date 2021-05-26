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Серхио Асенхо
№1
Вратарь
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Команда
Вильярреал
Возраст
31
Рост
182
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2009/2010
26.05.2021
26 мая 2021
ср
22:00
Вильярреал
1(11) : 1(10)
Манчестер Юнайтед
26.05.2021
26 мая 2021
ср
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, Финал
Вильярреал
1(11)
Манчестер Юнайтед
1(10)
был в запасе
06.05.2021
06 мая 2021
чт
22:00
Арсенал
0 : 0
Вильярреал
06.05.2021
06 мая 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Арсенал
0
Вильярреал
0
был в запасе
29.04.2021
29 апр. 2021
чт
22:00
Вильярреал
2 : 1
Арсенал
29.04.2021
29 апр. 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Вильярреал
2
Арсенал
1
был в запасе
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
Вильярреал
2 : 1
Динамо
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Вильярреал
2
Динамо
1
был в запасе
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Динамо
0 : 1
Вильярреал
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
0
Вильярреал
1
был в запасе
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Вильярреал
2 : 0
Динамо
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вильярреал
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Динамо
0 : 2
Вильярреал
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Вильярреал
2
был в запасе
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Вильярреал
2 : 1
Зальцбург
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вильярреал
2
Зальцбург
1
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Зальцбург
0 : 2
Вильярреал
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Вильярреал
2
был в запасе