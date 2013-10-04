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Коронавирус
Сиси (Сисиньо Гонсалез Мартинес)
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
169
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2008/2009
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
22:59
Малага
0 : 1
Осасуна
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
22:59
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 8 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:00
Осасуна
0 : 1
Леванте
56'
56'
56'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 80'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0
Леванте
1
минуты: 1' - 80' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
Атлетико
2 : 1
Осасуна
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
22:00
Осасуна
2 : 1
Эльче
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2
Эльче
1
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 5 тур
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
18:00
Хетафе
2 : 1
Осасуна
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2
Осасуна
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
-:-
Осасуна
0 : 3
Вильярреал
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур