Борха (Борха Фернандес)
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
Реал
4 : 0
Эйбар
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Реал
4
Эйбар
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 32 тур