Артур Боруц
№1
Вратарь
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
20 февр. 1980 (41) год
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
Легия
0 : 3
Карабах
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Легия
0
Карабах
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
Легия
2 : 0
Дрита
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Легия
2
Дрита
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд