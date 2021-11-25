Артур Боруц

№1
Вратарь
Artur Boruc
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Ближайший матч
Лестер Сити - Легия
Команда
Легия
Гражданство
Польша
Возраст
41
Рост
193
Вес
88
Лента
Материалы
Статистика
Матчи
Помните вратаря Боруца? Он еще играет – в 41 год! Сейчас в «Легии» и жжет: критикует клуб в инсте и снимает видео с масками
#Артур Боруц
15 сентября, 16:04