Жорж Манджек
№40
Полузащитник
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Команда
Спарта
Возраст
32
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
Трабзонспор
2 : 1
Спарта
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Трабзонспор
2
Спарта
1
был в запасе