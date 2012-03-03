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Коронавирус
Антонио Да Силва
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
03.03.2012
03 марта 2012
сб
20:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
03.03.2012
03 марта 2012
сб
20:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
2
Майнц
1
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Фрайбург
1 : 4
Боруссия
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
1
Боруссия
4
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:30
Боруссия
1 : 1
Кайзерслаутерн
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 73'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 1' - 73' / Германия. Бундеслига, 16 тур
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Боруссия
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
1
Боруссия
1
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Аугсбург
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
4
Аугсбург
0
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
1
Боруссия
2
был в запасе
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Боруссия
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Герта
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
1
Герта
2
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:30
Байер
0 : 0
Боруссия
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0
Боруссия
0
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
2
Нюрнберг
0
был в запасе
05.08.2011
05 авг. 2011
пт
21:30
Боруссия
3 : 1
Гамбург
05.08.2011
05 авг. 2011
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
3
Гамбург
1
был в запасе