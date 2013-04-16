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Томас Хитцльшпергер
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2012/2013
2010/2011
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:45
Арсенал
0 : 0
Эвертон
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
0
Эвертон
0
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Эвертон
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Эвертон
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:05
Тоттенхэм
2 : 2
Эвертон
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Тоттенхэм
2
Эвертон
2
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
20:30
Эвертон
1 : 0
Сток Сити
30.03.2013
30 марта 2013
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
1
Сток Сити
0
был в запасе
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Эвертон
3 : 1
Рединг
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
3
Рединг
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 1
Эвертон
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Норвич Сити
2
Эвертон
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Эвертон
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
2
Эвертон
0
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Эвертон
3 : 3
Астон Вилла
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
3
Астон Вилла
3
был в запасе
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
Эвертон
2 : 1
Вест Бромвич
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
22:59
Саутгемптон
0 : 0
Эвертон
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Саутгемптон
0
Эвертон
0
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Эвертон
0 : 0
Суонси
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
0
Суонси
0
был в запасе
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:59
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
был в запасе
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
16:30
Эвертон
1 : 2
Челси
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1
Челси
2
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Эвертон
2 : 1
Уиган Атлетик
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Эвертон
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
2
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сток Сити
1
Эвертон
1
был в запасе
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
18:00
Эвертон
2 : 1
Тоттенхэм
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Эвертон
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Сити
1
Эвертон
1
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
Эвертон
1 : 1
Арсенал
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Эвертон
1
Арсенал
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Эвертон
1 : 1
Норвич Сити
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Эвертон
1
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
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