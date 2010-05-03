Йилдирай Баштюрк
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
168
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.05.2010 03 мая 2010 пн 19:00
Блэкберн
2 : 1
Арсенал
03.05.2010 03 мая 2010 пн 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Блэкберн
2
Арсенал
1
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Блэкберн
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вулверхэмптон
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 36 тур