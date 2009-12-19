Людовик Маньин
№23
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
Штутгарт
3 : 1
Хоффенхайм
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3
Хоффенхайм
1
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:30
Майнц
1 : 1
Штутгарт
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
1
Штутгарт
1
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1
Бохум
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:30
Байер
4 : 0
Штутгарт
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
4
Штутгарт
0
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
Штутгарт
1 : 1
Герта
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1
Герта
1
был в запасе
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
0
Штутгарт
0
был в запасе
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 17:30
Штутгарт
0 : 0
Бавария
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
0
Бавария
0
был в запасе
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Штутгарт
1 : 2
Шальке-04
33'
33'
33'
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 19:30
Гамбург
3 : 1
Штутгарт
79'
79'
79'
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
1
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
Штутгарт
4 : 2
Фрайбург
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
4
Фрайбург
2
был в запасе
07.08.2009 07 авг. 2009 пт 21:30
Вольфсбург
2 : 0
Штутгарт
07.08.2009 07 авг. 2009 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур