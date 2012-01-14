Фернанду Мейра
№6
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
Сарагоса
1 : 1
Хетафе
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1
Хетафе
1
был в запасе
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
Расинг
1 : 0
Сарагоса
82'
82'
82'
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 23:30
Сарагоса
0 : 1
Севилья
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 23:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
0
Севилья
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 14 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 22:00
Атлетико
3 : 1
Сарагоса
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
Сарагоса
0 : 1
Валенсия
20'
20'
20'
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Сарагоса
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 19:00
Осасуна
3 : 0
Сарагоса
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
3
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 17:00
Сарагоса
2 : 0
Реал Сосьедад
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 8 тур
Сарагоса
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 8 тур
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 19:00
Вильярреал
2 : 2
Сарагоса
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
2
Сарагоса
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 22:59
Сарагоса
0 : 0
Малага
66'
66'
66'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Сарагоса
0
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 17:00
Сарагоса
2 : 1
Эспаньол
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 4 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:00
Райо Вальекано
0 : 0
Сарагоса
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 21:00
Сарагоса
0 : 6
Реал
21'
21'
21'
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
0
Реал
6
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур