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Сердар Таски
№35
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
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лига чемпионов плей-офф
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Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Спартак
0 : 1
Динамо
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
0
Динамо
1
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Ростов
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2
Ростов
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
19:30
Спартак
1 : 3
Ахмат
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1
Ахмат
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
14:00
Урал
2 : 1
Спартак
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
2
Спартак
1
был в запасе
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
Анжи
1 : 4
Спартак
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
1
Спартак
4
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 1
Тосно
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Тосно
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
Спартак
3 : 0
ЦСКА
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
3
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0
Спартак
1
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
16:30
Краснодар
1 : 4
Спартак
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1
Спартак
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Спартак
3 : 1
Уфа
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Ростов
2 : 2
Спартак
65'
65'
65'
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
Спартак
0 : 0
Амкар
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
19:30
Ахмат
1 : 2
Спартак
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Урал
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
2
Урал
0
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
2 : 2
Анжи
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
Тосно
2 : 2
Спартак
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 36'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тосно
2
Спартак
2
минуты: 1' - 36' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 34'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак
0
минуты: 1' - 34' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:30
Спартак
3 : 4
Локомотив
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
3
Локомотив
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:30
ЦСКА
2 : 1
Спартак
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
2
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
19:30
Спартак
2 : 0
Арсенал
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
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