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Коронавирус
Александер Штольц
№33
Вратарь
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Команда
Возраст
37
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Майнц
4 : 2
Хоффенхайм
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
4
Хоффенхайм
2
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Вердер
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
0
Вердер
1
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
Боруссия
2 : 2
Хоффенхайм
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
2
Хоффенхайм
2
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:30
Аугсбург
0 : 4
Хоффенхайм
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
0
Хоффенхайм
4
был в запасе
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
4 : 1
Байер
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хоффенхайм
4
Байер
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Хоффенхайм
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Нюрнберг
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
2
Нюрнберг
1
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:30
Айнтрахт
3 : 2
Хоффенхайм
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
3
Хоффенхайм
2
был в запасе
25.02.2019
25 февр. 2019
пн
22:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Хоффенхайм
25.02.2019
25 февр. 2019
пн
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Ганновер-96
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3
Ганновер-96
0
был в запасе
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 3
Хоффенхайм
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия
3
Хоффенхайм
3
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Фортуна
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Фортуна
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
Фрайбург
2 : 4
Хоффенхайм
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
2
Хоффенхайм
4
был в запасе
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
1 : 3
Бавария
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1
Бавария
3
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 1
Майнц
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
1
Майнц
1
был в запасе
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Боруссия
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
0
Боруссия
0
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:30
Байер
1 : 4
Хоффенхайм
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
1
Хоффенхайм
4
был в запасе
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
Ганновер-96
1 : 3
Хоффенхайм
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
3
был в запасе