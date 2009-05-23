Жуниньо (Антонио Рибейро)
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
46
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Лион
3 : 1
Кан
34'
34'
34'
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
34'
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
3
Кан
1
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 22:00
Марсель
1 : 3
Лион
90'
90'
90'
17.05.2009 17 мая 2009 вс 22:00
90'
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
1
Лион
3
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 22:00
Бордо
1 : 0
Лион
18'
18'
18'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
1
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 22:00
Лион
2 : 2
Монако
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
2
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
Ле Ман
1 : 3
Лион
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ле Ман
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Лион
2 : 0
Сошо
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
2
Сошо
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Лион
0 : 2
Осер
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
0
Осер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 23:00
Лилль
2 : 0
Лион
07.03.2009 07 марта 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2
Лион
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 27 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
Лион
1 : 1
Ренн
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
1
Ренн
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 26 тур
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
Нанси
0 : 2
Лион
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 0' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0
Лион
2
минуты: 0' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Лион
3 : 1
Гавр
74'
74'
74'
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
74'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Гавр
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Ницца
1 : 3
Лион
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
1
Лион
3
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 23:00
Лион
1 : 1
Сент-Этьен
53'
53'
53'
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 23:00
53'
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
Гренобль
0 : 2
Лион
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
0
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:00
Кан
0 : 1
Лион
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
0
Лион
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 19 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 23:00
Лион
0 : 0
Марсель
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 23:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0
Марсель
0
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 18 тур