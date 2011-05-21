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Ежи Дудек
№25
Вратарь
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Команда
Возраст
48
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
21:00
Реал
8 : 1
Альмерия
21.05.2011
21 мая 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
8
Альмерия
1
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Вильярреал
1 : 3
Реал
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
1
Реал
3
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
22:55
Севилья
2 : 6
Реал
07.05.2011
07 мая 2011
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2
Реал
6
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:00
Реал
0 : 1
Спортинг
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал
0
Спортинг
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
23:55
Атлетико
1 : 2
Реал
19.03.2011
19 марта 2011
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
1
Реал
2
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
23:00
Расинг
1 : 3
Реал
06.03.2011
06 марта 2011
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
1
Реал
3
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:55
Депортиво
0 : 0
Реал
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0
Реал
0
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
Реал
2 : 0
Леванте
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2
Леванте
0
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
23:55
Реал
2 : 0
Валенсия
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Реал
2
Валенсия
0
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
21:00
Эркулес
1 : 3
Реал
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эркулес
1
Реал
3
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:00
Реал
6 : 1
Расинг
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
6
Расинг
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
Малага
1 : 4
Реал
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Малага
1
Реал
4
был в запасе
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
Реал
3 : 0
Эспаньол
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал
3
Эспаньол
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:55
Реал Сосьедад
1 : 2
Реал
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1
Реал
2
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:00
Реал
1 : 0
Осасуна
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал
1
Осасуна
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
Мальорка
0 : 0
Реал
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
0
Реал
0
был в запасе