Эшли Коул
№3
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 15:30
Брайтон & Хов
2 : 1
Дерби Каунти
81'
81'
81'
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 15:30
81'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Брайтон & Хов
2
Дерби Каунти
1
был в запасе