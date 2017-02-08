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Коронавирус
Лассана Диарра
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
23:00
Марсель
2 : 0
Генгам
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
23:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
2
Генгам
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Бастия
1 : 2
Марсель
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1
Марсель
2
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
2 : 0
Лилль
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2
Лилль
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
19:10
Монако
4 : 0
Марсель
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
19:10
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
4
Марсель
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 14 тур
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
Марсель
0 : 0
Бордо
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Марсель
1 : 0
Метц
90'
90'
90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:45
Марсель
2 : 0
Лорьян
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
16:00
Генгам
2 : 1
Марсель
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
21:45
Марсель
0 : 0
Тулуза
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур