Петр Чех
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
197
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.05.2019 29 мая 2019 ср 22:00
Челси
4 : 1
Арсенал
29.05.2019 29 мая 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, Финал
Челси
4
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, Финал
09.05.2019 09 мая 2019 чт 22:00
Валенсия
2 : 4
Арсенал
09.05.2019 09 мая 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Валенсия
2
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
02.05.2019 02 мая 2019 чт 22:00
Арсенал
3 : 1
Валенсия
02.05.2019 02 мая 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Арсенал
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
18.04.2019 18 апр. 2019 чт 22:00
Наполи
0 : 1
Арсенал
74'
74'
74'
18.04.2019 18 апр. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Наполи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
11.04.2019 11 апр. 2019 чт 22:00
Арсенал
2 : 0
Наполи
11.04.2019 11 апр. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
2
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
14.03.2019 14 марта 2019 чт 23:00
Арсенал
3 : 0
Ренн
14.03.2019 14 марта 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Арсенал
3
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
07.03.2019 07 марта 2019 чт 20:55
Ренн
3 : 1
Арсенал
07.03.2019 07 марта 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Ренн
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Арсенал
3 : 0
БАТЭ
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арсенал
3
БАТЭ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
БАТЭ
1 : 0
Арсенал
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
БАТЭ
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала