Саломон Калу
№8
Нападающий
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Команда
Возраст
35
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
0
Боруссия
0
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 20:30
Байер
0 : 1
Герта
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
0
Герта
1
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Герта
1 : 0
Фрайбург
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
1
Фрайбург
0
был в запасе
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:30
Айнтрахт
2 : 2
Герта
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2
Герта
2
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Герта
1 : 2
Боруссия
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
1
Боруссия
2
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:30
Аугсбург
4 : 0
Герта
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
4
Герта
0
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 17:30
Герта
2 : 4
РБ Лейпциг
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
2
РБ Лейпциг
4
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:30
Унион
1 : 0
Герта
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1
Герта
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Герта
2 : 3
Хоффенхайм
69'
69'
69'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
69'
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
2
Хоффенхайм
3
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Герта
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1
Герта
1
был в запасе
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 21:30
Герта
3 : 1
Фортуна
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
3
Фортуна
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Герта
2 : 1
Падерборн
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
2
Падерборн
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Майнц
2 : 1
Герта
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
2
Герта
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Шальке-04
3 : 0
Герта
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
3
Герта
0
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Герта
0 : 3
Вольфсбург
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Герта
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
Бавария
2 : 2
Герта
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2
Герта
2
был в запасе