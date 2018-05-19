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Коронавирус
Самуэль Супрайен
№26
Защитник
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Команда
Осер
Возраст
32
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2015/2016
19.05.2018
19 мая 2018
сб
16:00
Ювентус
2 : 1
Верона
19.05.2018
19 мая 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Милан
4 : 1
Верона
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4
Верона
1
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Верона
1 : 3
СПАЛ
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
СПАЛ
3
был в запасе
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
Дженоа
3 : 1
Верона
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
18:00
Беневенто
3 : 0
Верона
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Интер
3 : 0
Верона
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Верона
0 : 5
Аталанта
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0
Аталанта
5
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
Верона
1 : 0
Кьево
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1
Кьево
0
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Верона
2 : 1
Торино
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
2
Торино
1
был в запасе
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
22:45
Лацио
2 : 0
Верона
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Верона
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
2
Верона
0
был в запасе
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:30
Верона
0 : 1
Рома
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
0
Рома
1
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Фиорентина
1 : 4
Верона
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1
Верона
4
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0
Кротоне
3
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Наполи
2 : 0
Верона
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Верона
0
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
22:45
Верона
1 : 3
Ювентус
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1
Ювентус
3
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
Верона
3 : 0
Милан
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3
Милан
0
был в запасе
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